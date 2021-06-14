تعرف على مزايا قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، يعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطن المصري.

مزايا قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

وأشارت الهيئة إلى أنه تم إصدارقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بتاريخ 19 أغسطس 2019، وضم بين جنباته العديد من المزايا تمثلت فيما يلي:

- فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة، وبنك الاستثمار القومي بشكل جذري ومنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل.

- إنشاء صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي بإدارة متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار، منها الاستثمار العقاري.

- إنشاء هيئة مستقلة لإدارة نظام التأمين الاجتماعي، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم «392» لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعمول به، اعتبارًا من 14 يوليو 2020، اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية»، والمتضمن تشكيل المجلس برئاسة اللواء جمال عوض محمود.

- نص قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، تقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعي لمعالجة آثار التضخم على المعاشات.

- الحفاظ على المزايا السارية في قوانين التأمين الاجتماعي السابقة وعلى الأخص حقوق المستحقين فى المعاش.

- توحيد أجر ونسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم «عاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج».

- إنشاء نظام للمعاش الإضافي يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة.

- تشديد العقوبات لمنع التهرب التأميني، والمحافظة على حقوق المؤمَّن عليهم.

- تخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي وعلى الأخص العمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل، وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة.

نص قانون التأمينات الاجتماعية الجديد على أن المؤمن عليهم من العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص، يستحقون تعويض بطالة، ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.