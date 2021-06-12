التأمينات: تحسين المعاشات بصفة اسثنائية بمبلغ 168 مليون جنيه

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه تم تحسين المعاشات بصفة استثنائية للحالات الأولى بالرعاية، نظرا للظروف الاجتماعية أوالمرضية، مشيرة إلى أنه تم صرف مبلغ 168 مليون جنيه سنويا لنحو 57 ألف مواطن مصري خلال الفترة من 2014 و حتى 2021.

وأوضحت التأمينات في بيان لها، أن تحسين منظومة صرف المعاشات شهريا وتطبيق الشمول المالي قامت به الهيئة تماشيا مع السياسة العامة للدولة المصرية بضرورة تطبيق الشمول المالي لكافة قطاعات الدولة، مشيرة إلى أن من أهم تلك القطاعات كان أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، الذين يقدر عددهم بـ10.5 مليون مواطن.

فتح منافذ صرف جديدة لأصحاب المعاشات تتضمن السرعة والدقة

وأشارت الهيئة إلى ضرورة فتح منافذ صرف جديدة لهم تتضمن السرعة والدقة والأمان في صرف استحقاقاتهم التأمينية، وكذلك تقديم أفضل خدمة ممكنة للمؤمن عليهم، وتسخير كافة الوسائل التكنولوجية والبرامج الممكنة لخدمتهم.

ولفتت الهيئة إلى أنه كانت هناك خطوات متعاقبة وسريعة في هذا المجال منها ما يلي:

- تطبيق الشمول المالي على أصحاب المعاشات والمستفيدين من خلال استبدال كروت الصرف القديمة «البلاستيكية» ببطاقة ذكية عالية التأمين «ميزة» التي تمكن صاحب المعاش من القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة، كما يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية.

3 ملايين و900 ألف بطاقة صرف معاشات

- تم تحويل ما يقارب من 3.9 مليون بطاقة حتى الشهر الجاري مع استمرار الصرف بالبطاقات القديمة بعدد 2.1 مليون مستفيد حتى استبدالها بالبطاقات الجديدة.

- الإعلان عن بدء العمل بنظام المحافظ الإلكترونية اعتبارا من أول يوليو 2021 حيث سيتم إتاحة صرف المعاش وتحويله لمن يرغب على التليفون المحمول من خلال المحافظ الإلكترونية بإجراءات سهلة وميسرة، حيث يتوجه المواطن إلى إحدى شركات التليفون المحمول لمرة واحدة فقط بطلب لفتح المحفظة الإلكترونية، وباقي إجراءات التحويل تتم بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي وشركات المحمول، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

- التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في صرف المستحقات التأمينية، حيث تم إلغاء الشيكات الورقية كما يتم صرف المعاشات الشهرية ومتجمدات المستحقات التأمينية من خلال (الحسابات الجارية – كروت ميزة – المحافظ الإلكترونية).

- ميكنة تحصيل مستحقات التأمينات من خلال الربط مع مركز التحصيل والدفع الالكتروني بوزارة المالية مما يوفر الوقت والجهد.

- توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة.