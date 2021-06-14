وزير الدفاع يلتقي قائد الحرس الوطني الأمريكي خلال زيارته الرسمية لمصر

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطني الأمريكي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة للبلدين.

وأكّد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية في مختلف المجالات، مشيراً إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

من جهته، أشاد قائد الحرس الوطنى الأمريكي بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة المستقبلية مزيداً من التعاون على نحو يلبي المصالح المشتركة للجانبين.

كما شهد الفريق أول محمد زكي مراسم التوقيع على اتفاق الشراكة بين القوات المسلحة والحرس الوطني لولاية تكساس لتعزيز أوجة التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر اللقاء ومراسم التوقيع الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة وملحق الدفاع الأمريكي بالقاهرة.