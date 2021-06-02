القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع كلية الطب بجامعة الجلالة

وقعت كلية الطب بالقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع كلية الطب بجامعة الجلالة، في مجالات التعليم والتدريب وتأهيل الأطباء في التخصصات الطبية المختلفة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير كلية الطب بالقوات المسلحة وعميد كلية الطب بجامعة الجلالة.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية، لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر في شتى المجالات، ويهدف البروتوكول لتبادل الخبرات في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي وتبادل الأنشطة الطلابية بين الطرفين (العلمية – الثقافية – الطبية - الرياضية)، وتنمية قدرات الطلاب وتعزيز أواصر التعاون العلمي بين أعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات العلمية بين الأقسام المتناظرة.

يأتى ذلك انطلاقا من دور القوات المسلحة في تعزيز آفاق التعاون المشتركين المؤسسات الطبية والجامعات المصرية المختلفة بما ينعكس آثاره على الارتقاء بالمستوى الطبي لتطوير المنظومة الصحية بمصر.