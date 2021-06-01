رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد ختام التدريب المصري السوداني «حماة النيل» (فيديو)

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان السودانية، المشتركة المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك «حماة النيل» الذي استمرت فعالياته عدة أيام بجمهورية السودان الشقيقة بمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات لكلا البلدين.

بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ عناصر المظلات قفزة الأشقاء المشتركة بأعلام مصر والسودان أظهرت مدى التناغم بين عناصر القوات الخاصة في تنفيذ المهام بدقة وكفاءة عالية، وقيام المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع والقذف الجوي ضد الأهداف المعادية.

كما نفذت طائرات الهليكوبتر متعددة الطرازات عمليات إبرار مشتركة للقوات الخاصة لكلا الجانبين للإغارة على أهداف معادية وتنفيذ عملية بحث وإنقاذ بقيام عناصر من القوات الخاصة المشتركة بتأمين منطقة الإبرار للطائرة وتنفيذ عملية الإنقاذ بنجاح.

واختتمت المرحلة الرئيسية باكتشاف هدف جوي معادي، حيث تم التعامل معه وإصابته بأنظمة الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة.

وفي توقيت متزامن نفذت القوات البحرية لكلا البلدين عدة أنشطة بحرية للقوات الخاصة تضمنت رمايات غير نمطية وإغارة على بعض الأهداف الحيوية.

وألقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى القيادتين السياسية والعسكرية في السودان الشقيق، مشيدا بالاستعداد القتالي العالي للقوات المشاركة في التدريب بما يؤكد القدرة على مواجهة كل التهديدات والتحديات التي تواجه مصر والسودان.

كما ألقى رئيس هيئة الأركان السودانية المشتركة كلمة أشاد خلالها بالمستوى المتميز الذي ظهرت به العناصر المشاركة في التدريب، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية السودانية معربا عن تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون العسكري بين البلدين.

كما عقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين لقاء ثنائيا تناول عددا من موضوعات التعاون العسكري المشترك خلال الفترة المقبلة، فضلا عن التحديات والتهديدات العسكرية والأمنية.

حضر ختام الفعاليات عدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية.