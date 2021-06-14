علا غانم لـ«الوطن» عن عودتها لمصر: «إجازة سريعة وهارجع أمريكا تاني»

في مفاجأة غير متوقعة عادت الفنانة علا غانم إلى مصر بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات كاملة بسبب تواجدها في أمريكا.

وعن عودتها إلى مصر، قالت علا غانم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنا جاية إجازة سريعة لمصر للأسف.. كمان أسبوع بالظبط هسافر تاني».

وتابعت الفنانة علا غانم: «بس إن شاء الله ميحصلش غياب طويل زي المرة اللي فاتت وأكون بنزل مصر على طول وأنزل لجمهوري مرة تانية قريب جدا».

وأكدت الفنانة علا غانم، أنها سعيدة بحب الجمهور وفرحتهم بعودتها مرة أخرى الى مصر.

كانت الفنانة علا غانم قد كشفت في تصريحات سابقة خاصة لـ«الوطن» عن حقيقة اعتزالها الفن، حيث نفت هذا الأمر تماما وقالت «لما أنا أعتزل مين هيمثل».

وكان غياب الفنانة علا غانم عن الساحة الفنية، وسفرها الطويل إلى أمريكا، وغيابها عن مصر، جعل البعض يتشككون في الأمر ويظنون بأنها اختارت اعتزال الفن والرحيل تماما.

فيلم الفندق

وكان آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة علا غانم فيلم «الفندق»، الذي قدمته عام 2017 بجانب محمد نجاتي وأحمد بدير ومروى وأحمد كرارة وحجاج عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أسامة فهمي وإخراج عاطف شكري.

مسلسل طعم الحياة

أما عن آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها الفنانة علا غانم فهو مسلسل «طعم الحياة» الذي شاركت فيه بجانب ساموزين وياسر علي ماهر وصوفيا وحسناء سيف الدين ونهال عنبر وسامية الطرابلسي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد صبحي ومن إخراج عبد العزيز حشاد.