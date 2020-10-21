أحمد موسى عن تسريب صور اجتماع أسامة هيكل مع الإعلاميين: دي فضيحة

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن غضبه من تسريب صور من اجتماع الإعلاميين مع أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، من كاميرات المراقبة الخاصة بالمبنى، موضحًا أنه حضر وزملاؤه في الموعد الذي حدده "هيكل" للإعلاميين والصحفيين، في مكتبه بمبنى وزارة الإعلام، ولكن من غير المنطقي نشر صور للاجتماع من كاميرات مراقبة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، غاضبًا : "لو حضرتك رايح تجتمع مع وزير الدولة للإعلام، هل يجوز حضرتك صورتك وانت ماشي أطلعها من كاميرات المراقبة بتاعة المبنى وأعرضها؟"، كما أن بعض من الزملاء، تعثروا في الوصول في الموعد المحدد لظروف الطريق، وجرى تسريب صور لهم وأنهم لم يتمكنوا من دخول الاجتماع بحجة وصولهم متأخرين.

وتابع: "اللي حصل ده فضيحة إنه يتم نشر صور من كاميرات مراقبة، هل هيبقى عندنا ثقة في دخول مبنى وزارة الإعلام ده تاني؟ الصور تم نشرها على الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام، ودي كاميرات مراقبة أمنية"، موضحًا أن ما حدث في الاجتماع لا يمكن وصفه إلا بـ"الفضيحة"، لا سيما وأنه لا وجود لسبب حقيقي لما حدث من تسريب صور من كاميرات مراقبة.

وواصل "موسى": "ليه بتتعامل كده مع الناس وزملائك.. عمري ما شوفت كده، وأنا سألته النهاردة وقولت له اللي انت عملته ده لم يحدث في تاريخ مصر إنك بتتهم الناس، والصورة دي لم تحدث أبدًا".