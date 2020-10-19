أحمد موسى مهاجما أسامة هيكل: يشكك في الإعلام المصري.. وتصريحاته كاذبة

استنكر الإعلامي أحمد موسى، تصريحات أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الذي هاجم فيه الإعلام المصري، وذكر أن 65% من الشعب المصري، لا يُتابع الصحف الورقية والبرامج التليفزيونية، موضحًا أن تصريحات هيكل، كان لها تأثير داخل وخارج البلاد، وأن الإعلام المصري هو المرئي والمسموع والإلكتروني والصحف الورقية، ويدافع عن الدولة المصرية الوطنية ومؤسساتها، ولا خلاف على ذلك.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن الإعلام المصري يُدافع عن الدولة ضد الإعلام المعادي للدولة المصرية الموجود في قطر وتركيا وبريطانيا ودول أخرى، وهذا الإعلام الممول قوي، حيث يُدفع له مليارات من أجل هدم الدولة المصرية، ويجب علينا التصدي جيدًا لهذا الإعلام، "لو معلمتش كده ابقى بخون بلدي".

وأوضح الإعلامي، أنه إذا شكك أحد في الإعلام الوطني "يبقى ليا أنا معاه مشكلة"، حتى وإن كان وزير الدولة للإعلام، الذي هو مسؤول عن هذا الإعلام بحكم منصبه، "ده مش وزير حاجة تانية، ده وزير الدولة للإعلام، لما يشكك في منظومة الإعلام المصري يبقى فيه مشكلة عنده"، موضحًا أن كل ما ذكرة أسامة هيكل، وهو زميل صحفي قبل أن يكون وزيرا للاعلام "لا وقت ولا توقيت وغير صحيح".

وتابع: " الإعلام المصري اللي يتهمه أسامة هيكل هو اللي أشاد بيه معايا في هذا البرنامج، محدش يقدر يشكك فيه، الرئيس عبدالفتاح السيسي بيتكلم عن الإعلام، ويُشيد بدور الإعلام، هل حد يقدر يقول النهاردة الإعلام المصري مش بيأدي دوره؟".