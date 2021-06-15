اليوم.. مثول محمد حسين يعقوب أمام محكمة الجنايات بسبب «داعش إمبابة»

يمثل الشيخ محمد حسين يعقوب، اليوم الثلاثاء، أمام الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تنفيذا لقرار المحكمة يوم السبت الماضي، للإدلاء بشهادته في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش إمبابة».

تفاصيل قضية داعش إمبابة

وبحسب تصريحات لعلاء الدين حسين يعقوب، نجل الشيخ محمد حسين يعقوب، لـ«الوطن»، فإن والده سيحضر أمام المحكمة في الجلسة المقررة اليوم أمام محكمة الجنايات امتثالا لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة بـ«خلية داعش إمبابة»، التي طلبت استدعاء الشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسان، لسماع أقوالهما ومناقشتهما في الفكر والمنهج الذي يتبعانه، أمام المحكمة، خاصة بعد أن أكد المتهمين في التحقيقات أنهما – أي المتهمين- يعتنقون ذات الفكر والمنهج الذي يتبعه كلا من الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب.

طلبات استدعاء محمد حسين يعقوب للمحكمة

واستدعت المحكمة في 10 مايو الماضي كلا من الشيخ محمد حسان، والشيخ محمد حسين يعقوب للإدلاء بشهاداتهم في القضية، إلا أنهما تغيبا عن الحضور ما دفع المحكمة لتغريمهما ألف جنيه وقتها وكلفت النيابة العامة إعلان الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب للحضور بالجلسة المقررة، يوم 12 يونيو الجاري، إلا أنهما تغيبا عنها للمرة الثانية لتصدر المحكمة قرار بضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب وتوقيع الكشف الطبي من قبل الطب الشرعي على الشيخ محمد حسان، وتأجيل جلسة محاكمة المتهمين في القضية إلى جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو الجاري.

والشيخ محمد حسين يعقوب البالغ من العمر 65 عاما، داعية سلفي، له العديد من المحاضرات والمؤلفات، واشتهر بإلقائه الدروس في المساجد، وتقديم البرامج الإسلامية على القنوات الفضائية، مثل: «قناة الناس وقناة الرحمة».