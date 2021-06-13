عاجل.. مثول محمد حسين يعقوب أمام محكمة الجنايات الثلاثاء بسبب «داعش»

أعلنت أسرة الشيخ محمد حسين يعقوب، مثوله، الثلاثاء المقبل، أمام الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طواري، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تنفيذا لقرار المحكمة يوم السبت الماضي.

نجل الشيخ محمد حسين يعقوب: والدي سيدلي بشهادته

وقال علاء الدين حسين يعقوب، نجل الشيخ محمد حسين يعقوب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن والده سيحضر أمام المحكمة في الجلسة المقررة للإدلاء بشهادته في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، المقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش إمبابة».

متهمو «داعش» نتبع فكر ومنهج محمد حسين يعقوب

ويأتي مثول الشيخ محمد حسين يعقوب أمام محكمة الجنايات امتثالا لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة بـ«خلية داعش إمبابة»، حيث طلبت استدعاء الشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسان، لسماع أقوالهما ومناقشتهما في الفكر والمنهج الذي يتبعاه، أمام المحكمة، خاصة بعد أن أكد المتهمون في التحقيقات أنهم يعتنقون ذات الفكر والمنهج الذي يتبعه كل من الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب.

تغيب محمد حسين يعقوب ومحمد حسان عن الإدلاء بشهادتهما

وكان قد تم استدعاء الشيخين للإدلاء بشهاداتهم في القضية في 10 مايو الماضي، إلا أنهما تغيبا عن الحضور ما دفع المحكمة لتغريمهما ألف جنيه وقتها، وكلفت النيابة العامة إعلان الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب للحضور بالجلسة المقررة، يوم 12 يونيو الجاري، إلا أنهما تغيبا عنها للمرة الثانية، لتصدر المحكمة قرارا بضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب، وتوقيع الكشف الطبي من قبل الطب الشرعي على الشيخ محمد حسان، وتأجيل جلسة محاكمة المتهمين في القضية إلى جلسة الثلاثاء المقبل الموافق 15 يونيو الجاري.

وأكدت أسرة الشيخان محمد حسان ومحمد حسين يعقوب في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدم حضور الشيخان جلسات المحاكمة وتغيبهما عن الإدلاء بشهاداتهما تعود للظروف الصحية لهما بناء على تقارير طبية رسمية.