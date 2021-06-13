عاجل.. نجل محمد حسين يعقوب يرد على تغيب والده عن قضية داعش إمبابة

قال علاء الدين حسين يعقوب، نجل الشيخ محمد حسين يعقوب، إنّ والده لم يحضر إلى المحكمة في الجلسة الأولى قبل أسابيع، والجلسة الثانية أمس، بسبب عجزه عن الحركة والحضور إلى المحكمة والإدلاء بالشهادة، وذلك في أول رد له بشأن عدم إدلاء والده بشهادته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«داعش إمبابة».

وأضاف نجل محمد حسين يعقوب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ والده كان يلزم المنزل وعاجر عن أداء مهامه اليومية بشكل طبيعي، وأجرى عدد من الأشعة والتحاليل الطبية تحت استشارة طبيب، وطلب منه أن يلزم المنزل لبعض الوقت، على حد قوله.

نجل محمد حسين يعقوب: والدي سيذهب إلى المحكمة في الجلسة المقبلة

وأكد نجل الداعية السلفي حسين يعقوب أنّ والده يستعد للذهاب إلى المحكمة في الجلسة المقبلة، وسيكون موجودا للإدلاء بشهادته في القضية، نزولا على أمر المحكمة، قائلا: «والدي لم يتعمد التغيب عن الجلسة، وهذا الأمر كان يرجع لمسألة طبية، والطبيب نصحه بذلك بعد الأشعة والتحاليل».

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتغيب فيها محمد حسين يعقوب، عن الإدلاء بشهادته في قضية داعش إمبابة، حيث سبق وتغيب عن الجلسة الأولى، التي شهدت دعوة الشيخين محمد حسين يعقوب ومحمد حسان للشهادة، وتغيب كلاهما عن الإدلاء بشهادتيهما في محاكمة 12 متهمًا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ«قضية داعش إمبابة».

ضبط وإحضار محمد حسين يعقوب ومحمد حسان

ومع تغيبهما في الجلسة الثانية أمس، أصدرت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس محكمة المنعقدة في طرة، قرارا بضبطهما وإحضارهما.

ويذكر أنّ أسرة محمد حسان أرجعت عدم حضوره للمحكمة، إلى الأمر ذاته، وهو معاناته صحيا، حيث قال محمود حسان شقيق محمد حسان لـ«الوطن»، إنّ شقيقه محمد حسان لا زال يعاني من آثار الجراحة التي أجراها مارس الماضي.