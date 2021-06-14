المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء يعلن خطة القضاء على «ختان الإناث»

أعد فرع المجلس القومي للمرأة، برئاسة مشتركة من المجلس القومي للأمومة والطفولة في محافظة شمال سيناء، خطة لخلو المحافظة من ظاهرة ختان الإناث خلال الفترة من يولية 2021 حتى يونية 2022، تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبتعهد من المجلس التنفيذي بالمحافظة.

جاء ذلك في اللقاء التشاوري الذي عقده فرعي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة بالمحافظة، برئاسة الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبحضور أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، الدكتورة سهام عز الدين جبريل مقرر لجنة المحافظات والمشرف العام على فروع شمال وجنوب سيناء والقناة بالمجلس القومى للمرأة، وإحسان داود غالي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، سناء جلبانة مقرر فرع المجلس القومي للأمومة والطفولة، ووحدات تكافؤ الفرص لشؤون المرأة، أعضاء لجنة الحماية، والجهاز التنفيذى.

ضرورة تنفيذ الخطة على مستوى المحافظة

ومن جانبه، أكد المحافظ على ضرورة تنفيذ الخطة على مستوى مراكز ومدن وقرى وتجمعات المحافظة، ومحاربة هذه الظاهرة عن طريق الجهات المعنية وبتعاون الجهاز التنفيذي، مشيرًا الى تعهد الجهاز التنفيذ بتنفيذ الخطة كل في مجاله، خاصة وأن أغلب مناطق المحافظة لا تتبع أسوب ختان البنات مثلما هو متبع في المحافظات الأخرى.

وفي ذات السياق، أعلن أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة عن متابعة تنفيذ الخطة بكل جدية واهتمام، وأن تكون هناك متابعة مستمرة للوضع في مختلف مناطق المحافظة، مؤكدا على تشكيل لجنة خاصة للمتابعة والتوعية يتوافر لها كافة المساعدات والإمكانات اللازمة لمواصلة عملها.

غالي: المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد السيسي

ومن جانبها، أكدت احسان داود غالي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة على أن المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعطاها كل اهتمام وخصص لها عامًا كاملا وعدة مبادرات لمناهضة العنف وختان الإناث وغيرهما.

وأشارت إلى الخطة التى تقوم على تعاون فرعي المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، بالتعاون مع أعضاء لجنة الحماية والجهاز التنفيذى من صحة وتربية وتعليم وأوقاف وأزهر، وغيره من الجهات المعنية باستمرار التوعية ومحاربة ظاهرة ختان الاناث، والتركيز على الرأيين الطبي والديني لما لهما من تأثر كبير على المواطنين.

وأكدت «غالي» على تجريم هذه العملية فى القانون المصري وتغليظ العقوبة على فاعلها وعلى الآمر بفعلها إذا كان الأب أو الأم أو الجدة أو العمة، وحثهم على أن العفة والطهارة بالتربية الصحيحة والدين القويم وليس بهذه الجريمة، وأن جميع الهيئات الطبية في العالم جرمت ختان الإناث واعتبرته عادة مخالفة لآداب المهنة الطبية وميثاق الشرف الطبي.

حملة طرق الأبواب

كما أشارت إلى حملة طرق الأبواب التى تم تنفيذها لمدة 3 أيام بعنوان «احميها من الختان»، واستهدفت عدة آلاف من السيدات والرجال والأطفال في مختلف أنحاء المحافظة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سهام عز الدين جبريل مقرر لجنة المحافظات والمشرف العام على فروع شمال وجنوب سيناء والقناة بالمجلس القومي للمرأة، أن المحافظات الحدودية تعد من أقل المحافظات ممارسة لظاهرة ختان الاناث بسبب العادات والتقاليد السائدة وعدم إقرار هذه الظاهرة، ما يسهل تنفيذ خطة شاملة بها لخلوها من ختان الاناث.

بينما أعلنت سناء جلبانة مقرر فرع المجلس القومي للأمومة والطفولة، عن ضرورة تفعيل القانون بتعاون الجهات المعنية وتعاون الجهاز التنفيذي في محاربة أي ظواهر عنف ضد المرأة والطفل، باعتبار أن الختان من أشد ظواهر العنف وتترك آثارًا سيئة.

وعرضت مديريات «الصحة والتربية والتعليم والأوقاف والمنطقة الأزهرية» مقترحاتها في آداء الدور المنوط بكل جهة تماشيًا مع الخطة.