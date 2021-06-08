محافظ شمال سيناء يوجه بسرعة تنفيذ مجمع الورش الحرفية بالعريش

أصدر محافظ شمال سيناء، الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، تعليمات مشددة إلى جميع الأجهزة التنفيذية العاملة في مشروع مجمع الورش الحرفية، في المنطقة الصناعية بالمساعيد، في مدينة العريش، بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع، تمهيداً لافتتاحه وتوزيع الورش على شباب الحرفيين، لتوفير فرص عمل كريمة لهم.

وفي لقائه مع وفد من الهيئة القومية للإنتاج الحربي، برئاسة اللواء مختار عطا، رئيس مجلس إدارة مصنع 999، وبحضور وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمحافظة شمال سيناء، المهندس محمد رضوان، أكد المحافظ أن مشروع مجمع الورش الحرفية في المنطقة الصناعية بالعريش، يقام بتكلفة 50 مليون جنيه، ويضم عدد 47 ورشة حرفية.

وأوضح أنه يتم تجهز عدد 43 ورشة بمختلف الأدوات والمعدات في الأنشطة الحرفية المتنوعة، من بينها النجارة والألوميتال والكريتال وتعبئة المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية وكبس الخراطيم، وغير ذلك من الصناعات الحرفية.

ومن جانبه، أعلن وكيل وزارة الاسكان والمرافق بشمال سيناء أن إقامة المجمع يهدف إلى تجميع الورش الحرفية، وإخلاء مدينة العريش منها، وأضاف أنه يجري العمل حالياً في الإنشاءات والمباني، كما تم توريد المعدات الخاصة بعدد من الورش لتجهيزها.

وأشار «رضوان» إلى أن وزارة التعاون الدولي خصصت مبلغ 5 ملايين جنيه كمنحة لإعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية بالمنطقة، إلى جانب تزويد المنطقة بعدد 6 محولات كهرباء جديدة، بتكلفة 12 مليون جنيه، والتنسيق مع شركة المياه لتوصيل خطوط مياه جديدة إلى المنطقة، حيث يقام المجمع على قطعة الأرض المخصصة له، بمساحة كيلومتر مربع، جنوب حي المساعيد بمدينة العريش.