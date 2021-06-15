«الهجرة» تنظم جلسة للتعريف بأنشطة ومبادرات مؤسسة «حياة كريمة»

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن قيام مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين في الخارج، بتنظيم جلسة للتعريف بأنشطة ومبادرات مؤسسة «حياة كريمة» في تنمية المجتمع المصري، وكيفية الانضمام لها والمشاركة بأنشطتها وخدماتها.

وأكدت وزارة الهجرة أن الجلسة تقام عبر تطبيق «Zoom» لشباب المصريين الدارسين بالخارج، بالتعاون مع «حياة كريمة»، الخميس المقبل، 17 يونيو 2021 في تمام الساعة 12 ظهرًا.

وأضافت الهجرة أن مبادرة «حياة كريمة» هي مؤسسة مسؤولة عن تنفيذ مشروعات خدمية في المجتمعات الأكثر احتياجًا بالقرى والمناطق العشوائية لتحسين ظروفها المعيشية، والتخفيف عن كاهل المواطنين، تحت شعار «لكل مصري.. لكل مصرية».

وأوضحت الهجرة لشباب الدارسين في الخارج إذا كنت مهتمًا بالحضور، يمكنك التسجيل عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/1Wy9-Iaf5OzrplgNvvNZjiZ4vLjBXwvSTjHEC-NpU7RA/edit

مركز وزارة الهجرة للشباب المصريين الدراسين بالخارج تم تدشينه في يناير 2021، ليعمل كمظلة حوارية ومعرفية خاصة بشبابنا في الخارج.

جاءت فكرة إنشاء المركز لتشجيع استدامة التواصل والحوار بين الدارسين المصريين بمختلف دول العالم وبين الوزارة.

تنطلق فعاليات المركز رقميا بشكل رئيسي حاليا، والتي تتنوع ما بين ورش عمل، ولقاءات دورية وعصف ذهني وتلقي أفكار وأوراق عمل من مختلف شبكات الطلاب التي تكونت مع انطلاق المركز أو تواجدت من قبل.

ويوفر المركز عضوية دائمة لجميع المصريين المتواجدين في الخارج بغرض الدراسة، وتعمل تلك العضوية كشرط رئيسي للاشتراك في الفعاليات الرقمية والواقعية مستقبلا، كما تضمن له المشاركة في الاجتماعات والمشاركات القيمة مع صناع القرار والخبراء المصريين بجميع أنحاء العالم.

كما يعمل المركز كحلقة وصل بين الدارسين بالخارج في نفس الدول عن طريق شبكات الأعضاء التي يمكن أن تعرّف الأعضاء على بعضهم البعض حسب اهتماماتهم الدراسية أو حسب أماكن إقامتهم الحالية.