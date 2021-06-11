الهجرة تطلق معسكر «اتكلم عربي» عبر تطبيق «زووم» غدا

دعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، الأطفال المصريين المقيمين في الخارج، إلى حضور معسكر «اتكلم عربي»، عبر تطبيق «زووم»، غدا السبت

وأكدت تحميل التطبيق الإلكتروني «اتكلم عربي» أولًا، ثم التسجيل للمشاركة عن طريق التطبيق، وبالتنسيق مع شركة «ويل سبرنج»، المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات، بالتعاون مع شركة «دار نهضة مصر للنشر»، من أجل استعراض وتقييم التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، التي تستهدف ترسيخ الهوية الوطنية وتعليم اللغة العربية لأبنائنا وأطفالنا بالخارج، والذي أصدرته الوزارة أواخر مايو الماضي؛ ليصبح متاحًا على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية.

وأوضحت أن فعاليات المعسكر في هذه النسخة تسلط الضوء على كيفية استخدام التطبيق الإلكتروني «اتكلم عربي» والتعامل معه، واستعراض كل ما يتعلق بالتطبيق من محتوى علمي وترفيهي وأسلوبه المتطور، وما جرى الاعتماد عليه من طرق علمية حديثة وتفاعلية؛ حتى يصبح هذا التطبيق مناسبًا لهذه الفئة المستهدفة في مرحلتها الأولى من 3 إلى 6 سنوات.

وأكدت نبيلة مكرم، أن اللقاء هذه المرة يشترط تحميل تطبيق «اتكلم عربي»، لأنه سيجري مناقشة المميزات والعيوب التي يواجهها الأطفال في الخارج، أثناء استخدامهم التطبيق، وهل توجد أي صعوبات في التطبيق.

وأشارت إلى أنها ستسجل جميع النقاط التي يقولها الأطفال، وسيجري عرضها على فريق عمل الوزارة وسيتم تطبيق التعديلات، وستتم عملية تقييم تطبيق «اتكلم عربي»، بالاعتماد على تجارب استخدام الأطفال المصريين بالخارج ومدى استجابتهم له، والوقوف على آراء وملاحظات الأسر المصرية حول العالم وتقييمهم للتطبيق للعمل على تنفيذ كافة ملاحظاتهم وآرائهم؛ استعدادا لإصدار المرحلة القادمة منه والمستهدف فيها الفئة العمرية من 9 إلى 12 عامًا، والتي تعمل عليها وزارة الهجرة بالتعاون مع دار نهضة مصر.