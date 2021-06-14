خبير تربوي: تعلم البرمجة واللغات طريقة جيدة للأطفال في قضاء إجازة الصيف

قال الدكتور محمد خليل، الخبير التربوي، إن الإجازة الصيفية يجب أن تكون فترة إعداد للطفل للعمل، دون تركه يجلس أمام مواقع التواصل الاجتماعي لفترات طويلة لأن هذا يقلل التواصل عنده، والأطفال أصبحت لديهم مشاكل في التواصل بسبب استخدام الإنترنت لفترة طويلة، مطالبا بدمج الأطفال في فرق رياضية في الأندية.

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين، أنه يجب تعليم الأطفال لغة البرمجة لأن أكثر الوظائف التي ستكون مطلوبة الفترة المقبلة ستعتمد على الكمبيوتر، وكذلك تعلم اللغات بشكل أفضل يتيح التواصل مع آخرين دون الاكتفاء بمعرفة القواعد.

وأوضح الخبير التربوي، أن قناة ناشيونال جيوجرافيك كيدز مخصصة للأطفال وتقدم محتوى تعليمي مناسب للأطفال، مبينا ضرورة تعريف الأطفال بمهارة العرض من خلال الاستماع إلى الأحاديث والمواقف التي يتعرضون لها.

وأكد الخبير التربوي، أن الأهل يجب عليهم تعليم الأطفال أن يعتمدوا على أنفسهم لأن ذلك يؤدي إلى مشكلات في المستقبل بعد أن أصبح الطفل اعتمادي، وتابع: «يجب إسناد مهمة للأطفال كل يوم لأن هذا يزيد شعور المسؤولية لدى الطفل وقد تبدأ هذه المهام بالأمور المنزلية ثم تتجه إلى المهام الموجودة خارج المنزل ويمكن تنمية مهارات التحليل والاستنباط لدى الأطفال من خلال مشاهدة الأفلام معهم وسؤالهم حول التصرف الصحيح في بعض المواقف في الفيلم».

وأشار الخبير التربوي، إلى أن الإجازة لا يجب أن تكون فرصة للراحة بشكل دائم ولكن يجب أن تكون مقسمة لأجزاء تعتمد على تعلم مهارات جديدة وممارسة الرياضة والتنزه.