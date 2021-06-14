أطفال يحوِّلون الترع المبطنة للاستحمام هربا من حرارة الجو «فيديو»

حوَّل الأطفال في مركز تلا بمحافظة المنوفية، الترعة المارة من قرية «بابل» إلى مصيف للسباحة، بعد تبطينها وفق خطة الدولة لتبطين الترع، واستغل الأطفال شكل الترعة المميز، بعد تنظيفها وإزالة القمامة التي كانت تملؤها، وتبطينها، في مشهد تكرر في الآونة الأخيرة في عدد من المحافظات.

الأطفال يحوِّلون ترعة إلى حمام سباحة

وتجمع الأطفال من القرى المحيطية بالقرية للسباحة في الترعة، ورصدت كاميرا «الوطن» في بث مباشر، قيام الأطفال باللعب في المياه والقفز من أعلى جانبي الترعة، والتزحلق في المياه، وسط سعادة بالغة ظهرت في عيون الأطفال، وتجمع البعض الآخر من الأطفال، وعدد من الشباب، على جانبي الترعة لمشاهدتهم واللعب معهم.

الأطفال: «الترعة بقيت نضيفة وبنروح كل يوم نستحمى»

وقال عدد من الأطفال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «زمان مكنش في حد بينزل الترعة علشان مش نضيفة، دلوقتي إحنا بنلعب ونستحمى فيها علشان بقيت نضيفة وشكلها حلو ومفيهاش زبالة زي الأول»، مؤكدين أنهم يتجمعون ويخرجون للاستحمام واللعب يوميا في الترعة.

تبطين الترع في المنوفية

ودخلت عدد كبير من الترع بمحافظة المنوفية خطة الدولة للتطوير للحفاظ علي المياه من التلوث والاستفادة بأكبر قدر منها، ومن بين الترع التي يتم تبطينها، هي ترعة «بابل الشرقية والغربية» بمساحة 6000 متر، والتي شهدت تجمع ولعب وسباحة الأطفال فيها بقرية بابل وكفر حمام.

وأكدت محافظة المنوفية في بيان سابق لها، أن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ونائبه، تفقدا أعمال تبطين ترعة «بابل» بطول 6 كيلومترات، ويواصل العمال تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمجاري المائية بنطاق المحافظة وذلك من أجل ترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها.