«قومي المرأة» يشيد بقرار تشغيل 12 مكتبا رقميا لخدمة نيابات الأسرة

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بقرار النائب العام بتشغيل 12 مكتبًا رقميًّا، لخدمات نيابات الأسرة تجريبيًّا.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن خالص شكرها وتقديرها للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، لإصداره هذا القرار المهم، الذي يساهم فى تيسير شئون المرأة والأسرة بصورة كبيرة، حيث يوفر على المرأة مشقة التواجد بصورة شخصية للحصول على هذه الخدمات، فضلا عن تخصيص منافذ لذوي الاحتياجات الخاصة، دون غيرهم بجميع المكاتب. مؤكدة أن هذا القرار يأتي استكمالا لجهود النائب العام والنيابة العامة، في دعم ومساندة المرأة المصرية، وتذليل جميع العقبات أمامها.

يذكر أن هذه المكاتب، تُقدِّم خدمات «الولاية على النفس» و«الولاية على المال»، المتمثلة في قيد دعاوى الطلاق والنفقات والحبس والوراثة وغيرها، وكذا استخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها الخمسة «الزواج، الطلاق، المراجعة، التصادق، الملّي»، واستخراج الصور الرسمية للأحكام وصيغها التنفيذية وإعلامات الوراثة.

وكذا استخراج كل قرارات الصرف المباشر، الصادرة من «النيابة العامة»، وقرارات الصرف لناقصي وعديمي الأهلية الصادرة من المحكمة، وكل القرارات والأحكام الصادرة بتعيين الأوصياء والنواب القانونيين، عن ناقصي وعديمي الأهلية، وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بشؤون الأسرة، إذ تُقدم تلك الخدمات بصورة لا مركزية، بحيث يتاح للمواطن الحصول عليها من أي مكتب رقمي، دون التقيد بمكاتب محددة.