التحفظ على شخصين ظهرا بفيديو إلقاء الطماطم في مصرف بالشرقية

قررت نيابة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، التحفظ على بائع الطماطم ومزارع، اللذين ظهرا خلال مقطع فيديو وهما يقومان بإلقاء محصول الطماطم في مصرف، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً أمس الأحد، يفيد برصد الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام شخصين يستقلان «تروسيكل»، بإلقاء محصول الطماطم في مصرف، وتوصلت جهود البحث لتحديد مرتكبي الواقعة، وتم ضبطهما لمخالفة قانون البيئة والمسطحات، والتباهي بنشر مقطع مثير للجدل.

وكشف «فؤاد محمد فؤاد»، بائع الطماطم، عن ملابسات الفيديو قائلاً إن مقطع الفيديو قديم يعود لعام 2017، وأوضح أن سبب إلقائه الطماطم في المصرف في هذا الوقت، يرجع لتلف المحصول، الذي أقدم على التخلص منه بهذه الطريقة، ولم يقدم على بيعه للأهالي لأنه كان فاسداً.

واستنكر «فؤاد»، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على «فيسبوك»، الانتقادات التي تعرض لها واتهامه بالانتماء لجماعة «الإخوان الإرهابية»، وأن ما فعله جاء بدافع تعطيش السوق واحتكار المحصول لبيعه بسعر مرتفع، مؤكداً عدم انتمائه لجماعة الإخوان، وأنه ليس له علاقة بهذه الجماعة الإرهابية.

وكتب أحد المتابعين: «يا جماعة الفيديو ده قديم من تاريخ 2017، وبعدين الراجل ده كان شاري أرض الطماطم دي وخسر فيها 75 ألف جنيها.. الله يكون في عونك، حرام كدا والله، ربنا يعوض عليك في الخسارة دي».