أمطار في عز الصيف وفيديو آخر لحظات عروس الشرقية.. أهم 9 أخبار محافظات

شهدت محافظة مصر خلال 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأحداث الساخنة، بدأت بفيديو إلقاء الطماطم في ترعة، ثم فيديو آخر لآخر ظهور لعروسين في محافظة الشرقية قبل حادث مصرعهما، بجانب كشف غموض العثور على جثة طفل شبين القناطر والذي ظل مختفيا لمدة 9 أيام، ليتبين أن وراء قتله زوجة عمه، علاوة على سقوط أمطار في عز الصيف بمطروح، ووفاة شهيد الشهامة في دمياط والذي توفي مع شاب حين حاول إنقاذ غريق.

فيديو صادم لإلقاء الطماطم في مصرف

انتشر فيديو لأحد التجار يقوم بإلقاء كمية كبيرة من محصول الطماطم في أحد المصارف، وذلك بتفريغ «أقفاص» الطماطم والتخلص منها بطريقة غريبة.. التفاصيل من هنــــا

كشف غموض مقتل طفل شبين القناطر

كشفت أجهزة البحث الجنائي بمحافظة القليوبية غموض واقعة العثور على جثة الطفل «معاذ جمال دعبس»، المعروف إعلامياً بـ«طفل المريج شبين القناطر»، بعد اختفائه لمدة 9 أيام، قبل العثور على جثته منذ 72 ساعة.. التفاصيل من هنــــا

عاطل يقتل زميله في مشاجرة ببنها

لقي شاب مصرعه في مدينة بنها، بمحافظة القليوبية، على يد زميله الذي سدد إليه طعنة نافذة بمطواة، أودت بحياته، خلال مشاجرة بينهما، بدأت بـ«هزار ثقيل»، حيث تم نقل جثة القتيل للمستشفى وإلقاء القبض على المتهم.. التفاصيل من هنــــا

محافظ الإسكندرية ينهي خدمة عامل بشاطئ مجاني

أمر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بإنهاء خدمة أحد العاملين في شاطئ المندرة المجاني، بعد فرض «إكرامية» على أحد رواد الشاطئ، خلال جولة مفاجئة شملت عدداً من شواطئ الإسكندرية علي طول الكورنيش، لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار جائحة كورونا.. التفاصيل من هنــــا

أمطار خفيفة تضرب مطروح السبت

شهدت مدينة مرسى مطروح، سقوط أمطار خفيفة يصاحبها رعد سمعه جميع سكان المدينة، في ظل تغيرات مناخية وطقس غير مستقر ضرب مرسى مطروح مع انخفاض في معدلات درجات الحرارة، وغياب متقطع للشمس.. التفاصيل من هنــــا

آخر ظهور لـ«عروسي الشرقية» قبل مصرعهما

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، قالوا إنه يوثق آخر ظهور لـ«عروسي الشرقية» قبل وفاتهما، إثر انقلاب السيارة التي كانا يستقلانها، في مصرف أمام قرية طحلة بردين التابعة المركز الزقازيق.. التفاصيل من هنــــا

مصرع طالبة بـ«لوح خشب» من عمارة بالمنوفية

لقيت طالبة في الثانوية العامة، إثر سقوط لوح خشبي على رأسها، أثناء مرورها بالقرب من عمارة تحت التشطيب، في مدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، رفقة اثنين من صديقاتها، حيث سقطت جثة هامدة، في موقف حزين، سجلته كاميرات المراقبة في محيط الحادث.. التفاصيل من هنــــا

«شهيد شهامة» برأس البر

تعرض طفل للغرق في مصيف رأس البر بمحافظة دمياط،، في وقت تصادف فيه تواجد 2 من عمال الملاهي، فسارع أحدهما إلى المياه، محاولاً إنقاذ الصغير، ولكنهما غرقا معاً، لتتحول رحلة التنزه إلى كابوس.. التفاصيل من هنــــا

شاب ينهي حياته بطلق ناري في الفيوم.. آخر كلماته: «استودعكم الله»

«كل نفس ذائقة الموت».. «استودعكم الله».. كانت تلك هي آخر منشوارت الطالب الجامعي محمد مجدي، صاحب الـ «21 عامًا»، قبل أن يُنهي حياته بطلق ناري بالرأس، ما أدى إلى وفاته في الحال، لمروره بأزمة نفسية، منذ فترة بسبب وفاة أحد أقاربه.. التفاصيل من هنــــا