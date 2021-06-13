إخلاء سبيل سائق سيارة عروسين الشرقية المتوفين بعد انقلابها في مصرف

قررت نيابة مركز الزقازيق إخلاء سبيل سائق سيارة عروسي الشرقية اللذان لقيا مصرعهما بالإضافة لمصرع شقيقة العروس إثر انقلاب السيارة، أثناء الزفاف داخل مصرف مار أمام قرية طلحة بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بداخلها عروسين وشقيقة العروسة وسائق السيارة وطفل في مصرف المشروع المار أمام قرية طحلة بردين التابعة لمركز الزقازيق وذلك أثناء الزفاف. وانتقلت قوة من الشرطة وقوات الإنقاذ النهري بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية المدنية بالشرقية لمباشرة الواقعة.

وتبين أن العروسين محمد 21 عاما وسالي 18 عاما، وشقيقة العروس كانوا في طريقهم إلى محل إقامتهم بعزبة صيام بعد خروج العروس من الكوافير في مدينة الزقازيق وقبل وصولهم إلى المنزل بمسافة قريبة انقلبت السيارة في المصرف، وتمكن سائق السيارة وهو زوج شقيقة العروسة من الخروج من المصرف كما تمكن الأهالي من إنقاذ طفل.

وتوفيت العروسة وشقيقتها والعريس وتم انتشال جثامينهم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بالتصريح بالدفن، والتحفظ على السائق على ذمة التحقيقات؛ لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة. وفي وقت لاحق قررت النيابة إخلاء سبيل السائق.

وكان الحاج رضا والد العروس قال في تصريحات سابق لـ«الوطن»: «الزفة مكنش فيها غير سيارة العروسين ومجموعة من الشباب يستقلون موتوسكيلات وعند وقوع الحادث كانت السيارة تبعد عن الموتوسيكلات وأثناء الاقتراب من العزبة الكائن بها منازلنا وشقة العروسين وتحديدًا أمام قرية طحلة بردين حاول زوج ابنتي الذي كان يقود السيارة تفادي سيارة أخرى فانحرفت السيارة وسقطت في المصرف. نافيا أن يكون زوج ابنته السبب في وقوع الحادث وأن الواقعة حدثت قضاء وقدر».