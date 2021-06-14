حسين زين يلتقي وزيرة الإعلام اللبناني لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الإثنين، الدكتورة منال عبدالصمد وزيرة الإعلام اللبناني، يرافقها المستشارة الإعلامية رحاب أبو زين، وبحثا الحانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للإعلام، وزارة الإعلام اللبنانية، في مختلف مجالات العمل الإعلامي، ومناقشة بروتوكولات تعاون في مجال التبادل البرامجي والإنتاج المشترك والتدريب.

وأكد «زين» تفعيل التعاون مع الجانب اللبناني، بما يحقق مردود إيجابي على الجانب المهني والاقتصادي معا، مؤكدًا ضرورة التنسيق الدائم مع الجانب اللبناني في التغطيات الإعلامية، لمختلف الأحداث المهمة والقضايا المطروحة على الساحة العربية، واقتراح «زين» لإنتاج برنامج بث مشترك.

ومن جانبها؛ أكدت الدكتورة منال عبدالصمد، أهمية التعاون الإعلامي مع هذا الصرح الإعلامي الكبير، ويمتلك إمكانات وخبرات متميزة، وأهمية الاستفادة من الخبرات الإعلامية المتميزة به، من خلال تنشيط الدورات التدريبية، لتحقيق الاستفادة منها والتأهيل الجيد للعمل الإعلامي.

وفي نهاية اللقاء؛ أجرت وزيرة الإعلام اللبناني، جولة تفقدية داخل استديوهات الوطنية للإعلام، «استديو 46 إذاعة، استديو 10، واستديو راديو مصر»، ومشيدة بالتقنيات الحديثة الموجوة بالاستديوهات، ومعربة عن تقديرها الكبير للإعلام المصري المهني المتميز.