عاجل.. الصحة تنفي إصابة 3 مواطنين بجلطات بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا

نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ومستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، إصابة 3 مواطنين بجلطات بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا في مصر، وتابع «مجاهد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن لقاح أسترازينيكا من أكثر اللقاحات أمانا وفعالية وتصل نسبة فعاليته لأكثر من 70%.

وناشد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين، بضرورة الاستمرار في حجز لقاح كورونا من خلال موقع وزارة الصحة، للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201038 حتى اليوم.