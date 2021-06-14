عاجل.. السجن 5 سنوات لرئيس شهر عقاري تقاضى رشوة بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، في محافظة البحيرة، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، اليوم الاثنين، بمعاقبة رئيس مصلحة الشهر العقاري السابق بالمحمودية، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بطلب رشوة مالية قدرها 175 ألف جنيه، تقاضى منها 70 ألف جنيه مقدماً.

غرامة وعزل من الوظيفة

صدر الحكم بسجن المتهم «س. أ.» حضورياً، كما قضت المحكمة، برئاسة المستشار عماد الدين محمد الإمبابي، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وطارق الصيرفي، بعزل المتهم من وظيفته، وإلزامه برد مثلي قيمة الرشوة، 140 ألف جنيه.

تفاصيل واقعة الرشوة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تقدم محمد زكريا سليمان، محامي، ببلاغ إلى اللواء أشرف يوسف، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، في أغسطس 2016، ضد رئيس مأمورية الشهر العقاري والتوثيق في المحمودية آنذاك، واتهمه بطلب رشوة قدرها 175 ألف جنيه، مقابل تسهيل إجراءات تسجيل قطعة أرض «وقف المغازي»، مساحتها 7.5 فدان بعزب بسنتواى بمركز المحمودية، لأحد المواطنين موكله.

تحقيقات الرقابة الإدارية

وكشفت تحقيقات ضباط الرقابة الإدارية آنذاك، عن أن المتهم طلب من المحامي رشوة أولية 70 ألف جنيه، من إجمال مبلغ الرشوة المتفق عليه 175 ألف جنيه، حتى يتم تسجيل الأرض.

ضبط المتهم متلبساَ بتقاضي رشوة

وفي مجمل التحقيقات، أفاد المحامي بأن المتهم المشار إليه، أعاقه في تسجيل الأرض لموكله، وطلب منه رشوة، إلا أن المحامي رفض إعطاءه ما أراد في بادئ الأمر، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، ألقى المقدم أسامة كمال، والمقدم محمد قديحة، رجال الرقابة الإدارية، القبض على المتهم متلبساً بتقاضى الرشوة.

صدمة المتهم عقب النطق بالحكم

عقب النطق بالحكم خلال جلسة اليوم، أخفض المتهم رأسه في حالة صدمة شديدة، ولم يعقب أحد من أقاربه على الحكم، فيما غادر محامي المتهم مسرعاً من قاعة المحكمة، عقب بالحكم بسجن موكله 5 سنوات.