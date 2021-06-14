عاجل.. حجز الحكم على المتهمين في قضية سيدة الكرم بالمنيا لجلسة الغد

حجزت محكمة جنايات المنيا، في جلستها اليوم الاثنين، النطق بالحكم على المتهمين في أحداث «الكرم» بمركز أبوقرقاص، جنوب المحافظة، والمعروفة إعلامياً بأحداث «تعرية سيدة الكرم»، إلى جلسة غداً الثلاثاء.

وتعود الواقعة إلى شهر مايو من عام 2016، بوقوع مشاجرة وأعمال عنف بين مسلمين وأقباط، داخل قرية «الكرم»، التابعة لمركز أبوقرقاص، بسبب إشاعة عن وجود علاقة بين شاب مسيحي وربة منزل مسلمة، في أعقاب ذلك توجهت سيدة مسنة إلى قسم الشرطة لتحرر بلاغاً ضد عدد من الأشخاص تتهمهم بتجريدها من ملابسها في الشارع، على مرآى ومسمع من الجميع، وجرى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة، حيث صدر حكم غيابي عليهم في 11 يناير 2020 بالسجن 10 سنوات، وقاموا بإعادة إجراءات المحاكمة.

وأصدرت محكمة جنايات المنيا حكماً ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية «سعاد ثابت»، 70 سنة، والمعروفة إعلامياً بـ«سيدة الكرم»، ثم قدمت هيئة الدفاع عن المجني عليها تظلمًا أمام محكمة الجنايات بالمنيا، للمطالبة بإعادة التحقيقات وتم قبول التظلم لإعادة مداولة القضية والتى تأجلت لجلسة الغد للنطق بالحكم.

وحرّرت «سيدة الكرم» محضر شرطة اتهمت فيه آخرين، بتعريتها بعد تمزيق كامل ملابسها وضربها أمام منزلها وحرق المنزل بحسب ما جاء فى محضر الإتهام، وقررت النيابة العامة حفظ التحقيقات في الواقعة لعدم كفاية الأدلة، ثم قدمت هيئة الدفاع عن المجني عليها تظلمًا أمام محكمة الجنايات بالمنيا، للمطالبة بإعادة التحقيقات وتم قبول التظلم لإعادة مداولة القضية.