تطعيم 1952 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بلقاح كورونا بجامعة المنيا

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، إجمالي أعداد متلقي لقاح كورونا لجميع الفئات المستهدفة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والفرق الطبية من منتسبي الجامعة، وبلغ 1952 شخصًا.

وأكد عبدالرحمن، تلقي التطعيم منهم 1179 شخصًا بحملة التطعيم المضادة لفيروس كورونا بمقار كليات الجامعة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان؛ حفاظًا على سلامة أبناء الجامعة، والقائمين على أعمال الامتحانات ، خلال الفترة من الخامس من يونيو وحتى الثالث عشر من نفس الشهر، بعد أن هيأت قاعات بمختلف كلياتها يتوفر بها خدمات الإنترنت وملحق بها قاعات انتظار يراعي فيها عدم التكدس، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتوفير وسائل المساعدة للتسجيل؛ لخدمة المتقدمين لتلقي اللقاح.

وأشار إلى أن 773 من متلقي اللقاح بمركز التطعيم ضد فيروس كورونا الذي أنشأته الجامعة بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي؛ لتطعيم أبنائها من الفرق الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وللراغبين في السفر للبعثات، أو للحج والعمرة، وأصحاب الأمراض المزمنة وغيرها، وذلك من خلال متابعة المسجلين أو من لم يسبق لهم القيام بالتسجيل على الموقع العام لوزارة الصحة، لتلقى اللقاح عن طريق خط ساخن بالواتساب وإخطارهم بموعد عاجل لتلقي اللقاح.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المبادرة تأتي إيماناً من الجامعة في استكمال الجهود المبذولة من الدولة المصرية في تقليل خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا وخاصة للعاملين بالقطاع الطبي أو بالعملية التعليمية بالجامعات، وكذلك مشاركة منها في تنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية الشاملة لمواجهة جائحة كورونا، بما يمكنها من التعامل السريع مع الأزمة على كافة الأصعدة، خاصة في توفير اللقاحات المختلفة للمواطنين.