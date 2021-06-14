رئيس جامعة المنيا يتفقد سير امتحانات الفترة المسائية

تفقد رئيس جامعة المنيا، الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، سير العملية الامتحانية بلجان كلية الآداب خلال الفترة المسائية، بعد ظهر اليوم الاثنين، يرافقه الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد موسى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشدد رئيس جامعة المنيا، خلال الجولة، على ضرورة الالتزام بقواعد العملية الامتحانية وضوابطها المنظمة، ومنع حالات الغش، وتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب من عدوى فيروس كورونا، مع الالتزام بعدم السماح للطلاب باصطحاب الهاتف المحمول نهائياً، خلال أدائهم للاختبارات، مع مراعاة التباعد داخل اللجان وارتداء الماسك الطبي.

كما أكد رئيس الجامعة على ضرورة الحرص على توفير الأجواء الملائمة لأداء الطلاب امتحاناتهم على أكمل وجه، مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم للجان حرصًا على سلامة أبناء الجامعة من عدوى فيروس كورونا.

وأعلن رئيس جامعة المنيا أن إجمالي أعداد متلقي لقاح كورونا لجميع الفئات المستهدفة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والفرق الطبية من منتسبي الجامعة، قد بلغ 1952 شخصاً، تلقى التطعيم منهم 1179 بحملة التطعيم المضادة لفيروس كورونا بمقار كليات الجامعة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حفاظًا على سلامة أبناء الجامعة، والقائمين على أعمال الامتحانات ، خلال الفترة من الخامس من يونيو وحتى الثالث عشر من نفس الشهر، وذلك بعد أن هيأت الجامعة قاعات بمختلف كلياتها يتوفر بها خدمات الانترنت وملحق بها قاعات انتظار يراعي فيها عدم التكدس واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتوفير وسائل المساعدة للتسجيل، لخدمة المتقدمين لتلقي اللقاح.