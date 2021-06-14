السيسي يستجيب لعلاج مواطن مصاب بسرطان المثانة في القاهرة

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحالة شاب يدعى «محمد عبدالحكيم، 49 سنة»، من سكان منطقة المطرية بالقاهرة، المصاب بسرطان المثانة منذ 2012، ووجه بعلاجه في القاهرة، حسبما أعلنت الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على شاشة «صدى البلد».

وقالت الإعلامية: «عاوز أقول لمحمد، ولا يهمك أن مراتك سابتك ولا يهمك أن أنت مش عندك مكان، الرئيس السيسي استجاب لطلباتك، بمجرد أن مكتب الرئيس شاف التقرير، واستجابة من الرئيس السيسي لطلبات محمد»، موضحة أن محمد يعمل بائع على فرشة، لكن ظروف مرضه جعلته غير قادرعلى هذا الأمر.

وتابعت: «ظروف المرض جعلته مبقاش عارف يشيل ويحط، كان عايش مع والدته ولكن توفت، ونتيجة حالته الصحية انفصلت زوجته عنه»، موضحة أن محمد طالب بعلاجه والحصول على مصدر دخل ينفق منه على نفسه.

وأضافت عزة مصطفى: «ربنا يجبر خاطر جابر الخواطر، ربنا يباركلك يا ريس على إحساسك بالمواطن المصري، كل الشكر للرئيس»، فيما قال محمد: «ربنا يباركله ويطول في عمره، ويجبر بخاطره يا رب، زي ما بيجبر بخاطر الغلابة».