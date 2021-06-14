رئيس الجالية بباريس: رئيس وزراء فرنسا وصف السيسي بـ «زعيم العرب»

قال رئيس الجالية المِصرية بباريس، صالح فرهود، إنَّ رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، صرح أثناء زيارته لسوق «رانجيس» للمنتجات الطازجة بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، قائلا: «كان ليَّ شرف مُقابلة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمصر.. وأن الرئيس السيسي زعيم العرب.. كما أنَّ مصر من أجمل بلاد العالم».

وأضاف «فرهود»، أنَّ تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي عن مِصر وعن الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت عندما كنتُ أقدم له بعض الحلويات القادمة من مصر، في الوقت الذي أكدتُ لهُ أنَّ هذه الحلويات هَدية لكَ من مِصر.

وتابع، أنَّ المدير العام لسوق «رانجيس»، أكدَّ لنا أنّهُ قَدم لزيارة مصر خلال الفترة الماضية، بخصوص إنشاء فرع لسوق «رانجيس» في مصر، إلا أنَّ الموضوع تأخرَ كثيرًا، في الوقت الذي تمنى فيه من سيادة الرئيس السيسي، تبنى هذا المشروع العالمي، إذ أنهُ سوف يكون أهم سوق عالمي في الشرق الأوسط لكونه يحدث طفرة اقتصادية كبيرة حسب كلامه.

وأضاف فرهود: «رجاء من المسؤولين المصريين، الذين قاموا بمقابلة الوفد الفرنسي منذ ما يُقارب العام والنصف العام، أنَّ يهتموا بمقترح مشروع فرع لسوق رانجيس في مصر لتفعيله وتحديدًا المسؤولين في وزارة التموين والتجارة الداخلية».