محافظ غزة: السيسي فهم السياسة العالمية ووضع مصر في مكانها الحقيقي

قال إبراهيم أبو النجا، محافظ غزة، إن العالم كله قرأ مصر قراءة حقيقية، واختارها للعب الدور في الأحداث التي وقعت في فلسطين مؤخرا، موجها التحية لها رئيسا وحكومة وشعبا، على جهودها المبذولة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف «أبو النجا» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «لا توجد دولة بإمكانها أن تضطلع بما يمكن أن تضطلع به مصر، فالعالم يفهم أن الأمن لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الرؤية المصرية، فإذا أراد أن يصنع سلاما حقيقيا، فإنه لن يُصنع إلا عبر مصر».

وأكد محافظ غزة، أن مصر يقودها رجل فهم السياسة العالمية وكيف وأين يضع مصر في وضعها وبالمكان الذي يجب أن توضع فيه، مشيرًا إلى أن هذا الأمر جعل للدولة دورا أمام العالم، وأن العالم يعرف أهمية الدور المصري.

ولفت إبراهيم أبو النجا إلى أن مصر تحركت وحذرت ولعبت دورا عندما تحرك الفلسطينيون في حي الشيخ الجراح وباب العامود وقطعان المستوطنين الإسرائيليين الذين حاولوا اقتحام المسجد الأقصى، وكان لذلك دورا كبيرا، ما جعل العالم يعترف مرغما بأنه لا يمكن أن يتحقق أمن وسلام إلا بوجود مصر، ومن هنا بدأت الدولة تتحرك بما يجب أن تضطلع به من أدوار إنسانية سياسية أمنية كبيرة جدا.