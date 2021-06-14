ضبط 300 جهاز نقل دم منتهي الصلاحية بطنطا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل الوزارة، حملة مكبرة لتشديد الرقابة التموينية وضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية بالمراكز والمدن.

ضمت الحملة، التي جرى تنفيذها اليوم الاثنين، كلاً من ياسر مراد، مدير الرقابة، ومحمد الشيخ، مفتش التموين، وأسفرت عن ضبط 300 جهازنقل دم منتهي الصلاحية داخل شركة بطنطا.

تم تحرير محضر بالواقعة جنح أمن دولة وطوارئ بقسم شرطة ثاني طنطا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات.

وفي وقت سابق، شنت مديرية الصحة، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المكملات الغذائية، وجرى ضبط 178 ألف عبوة مكملات غذائية.

قاد الحملة، الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وجرى ضبط 178 ألف 509 عبوات مكملات غذائية مختلفة الأنواع، و713 كيلو جرام خامات معدة للتعبئة، وعبوات فارغة، و66 بكرة أكياس تعبئة، وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات، بنحو 775 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات.

وقال وكيل وزارة الصحة إن ذلك جاء بناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتعليمات هيئة الرقابة الإدارية، وهيئه الدواء المصرية، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأماكن غير المرخصة، وبما جاء من معلومات عن مكان غير مرخص لتصنيع وتعبئة وتغليف المكملات الغذائية، بدائرة قسم ثاني طنطا، وجرى تشكيل لجنة بالتنسيق مع مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وجرى ضبط المصنع والعبوات داخله.