نقل 3 أكياس دم لـ مكرم محمد أحمد لانخفاض الهيموجلوبين.. وحالته تتحسن

قالت زوجة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، إن زوجها دخل المستشفى أمس الاثنين، إثر تعرضه لانخفاض في نسبة الهيموجلوبين، ما استدعى إجراء نقل دم، لافتة إلى أن حالته الصحية تحسنت، ومن المقرر أن يغادر المستشفى غدا.

وأوضحت زوجة مكرم في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن زوجها جرى نقل كيس دم له، إثر دخوله مستشفى وادي النيل يوم الاثنين، كما تم نقل كيس دم ثاني اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يلتقى كيس دم ثالث غدا الأربعاء، ثم من المقرر أن يغادر المستشفى، لا سيما بعد تحسن حالته الصحية اليوم.

وتابعت: «الآن أفضل من اليومين اللي فاتوا، أخذ كيسين دم واحد النهاردة وواحد امبارح، وهياخد الكيس التالت بكره، والمفروض هيغادر المستشفى بعد الكيس التالت، وتم نقل دم له بسبب انخفاض نسبة الهيموجلوبين، ولا نعرف سبب هذا الانخفاض».

وفي وقت سابق اليوم، أعرب الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن أمنياته بالشفاء، للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس السابق، بعد دخوله مستشفى وادي النيل مرة أخرى.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا مقتضبا، قال فيه: «الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأعضاء المجلس، يتمنون الشفاء للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، لدخوله مستشفى وادي النيل، وأن يعود لأسرته وقرائه ومحبيه بكامل الصحة والعافية.. فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف في بلاط صاحبة الجلالة».

وتعد هذه ثالث وعكة صحية يمر بها الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد خلال 7 أشهر، إذ تعرض لوعكة صحية في يوليو 2020، بسبب حدوث جلطة، وفي نهاية نوفمبر 2020، دخل المستشفى لحدوث آلام في المرارة، ثم تعافى وخرج من المستشفى، قبل أن يعود إليه مرة ثالثة اليوم لانخفاض نسبة الهيموجلوبين.

وأثناء دخوله المرة الثانية، قالت أمنية مكرم، ابنة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، إنّ والدها عانى من بعض الآلام في المرارة، ونقل على إثرها لمستشفى وادي النيل.

وأوضحت أمنية في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنّ والدها دخل العناية المركزة بمستشفى وادي النيل، بسبب بعض المشكلات الصحية نتيجة ألم في المرارة، وأضافت حينها: «الأطباء سيقررون خلال 48 ساعة موعد إجراء عملية في المرارة لأن الحالة صعبة، وممنوع الزيارة لأنه في العناية المركزة».