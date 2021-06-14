تفاصيل إصابة جندي إسرائيلي في تبادل لإطلاق النار على الحدود مع الأردن

أصيب جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح طفيفة، اليوم الإثنين، خلال إحباط محاولة تهريب أسلحة من إسرائيل إلى الأردن في منطقة وادي عربة، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن «ملابسات الإصابة غير واضحة والجندي عولج على الفور بعد إحباط محاولة التهريب».

والأسبوع الماضي أفادت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية بأن اشتباكا مسلحا وقع بين دورية أردنية وأخرى إسرائيلية على الحدود.

وأضافت الصحيفة أن الاشتباك وقع بسبب خطأ في تحديد هوية الطرفين وأن أحد الجنود الإسرائيليين أصيب في الاشتباك.

وذكرت أنه ومنذ الحادث، تم إجراء تحقيق مشترك أطلقه الجيشان الإسرائيلي والأردني، لضمان عدم تكرار الحوادث من هذا النوع التي قد تنتهي بعواقب دبلوماسية.

يذكر أن وادي عربة يقع في جنوبي الأردن وشمالي مدينة العقبة تحديدا، وهو امتداد للأخدود الكبير الذي يمتد من تركيا شمالا وحتى كينيا جنوبا، إضافة إلى وادي عربة، يضم الأخدود الكبير وادي الأردن والبحر الميت والبحر الأحمر.

وتبلغ مساحة الأخدود الكبير نحو 2400 كم مربّع ممتدّة بين خليج العقبة في الجنوب وغور فيفا في الشمال، ويشكل وادي عربة 2.4% من مساحة أراضي الأردن.