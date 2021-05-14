عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر السكان على حدود غزة من خطر أمني

قال مراسل موقع «روسيا اليوم»، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، طلب من السكان الإسرائيليين على حدود قطاع غزة، البقاء في منازلهم، خوفًا من عملية تسلل بحري إلى قاعدة «زيكيم» العسكرية، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، حذر جيش الاحتلال السكان مساء أمس الخميس، من خطر أمني على الحدود، وطلب منهم إغلاق أبواب منازلهم، وإطفاء الأضواء، والبقاء في مناطق محمية، وتم رفع الإنذار بعد فترة من الإعلان.

جاء ذلك على خلفية التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين المستمر منذ عدة أيام، حيث تتعرض إسرائيل لإطلاق صواريخ من غزة ويقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع داخل قطاع غزة، إضافة إلى المواجهات في القدس والضفة الغربية واشتباكات بين اليهود والعرب داخل إسرائيل.

وأسفرت المواجهات، عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى بين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، إلى جانب عدة ضحايا بين الإسرائيليين.