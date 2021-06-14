أعلن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، عن موعد إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2021، قائلاً: «سيجري إعلان أرقام الجلوس في المدارس، وإلكترونيا نهاية الأسبوع الجاري»، موضحا أن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستعقد إلكترونيا وورقيا في المدارس، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

تعرف علي موعد إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2021: نهاية الأسبوع الجاري

وأوضح حجازي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن موعد إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2021، سيكون قبل عقد الامتحان الثالث التجريبي لطلاب الثانوية العامة، استعدادا للامتحانات الرسمية، التي ستعقد في 10 يوليو المقبل لطلاب الشعبة العلمية، و11 من الشهر ذاته لطلاب الشعبة الأدبية، مؤكداً أن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستنتهى يوم 2 أغسطس المقبل، موضحا أن جميع لجان الثانوية العامة، سيجري تعقيمها وتطهيرها، للحد من انتشار فيروس كورونا.

موعد إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2021: قبل عقد الامتحان التجريبي الثالث

ولفت نائب وزير التعليم، إلى أن موعد إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2021، سيكون مناسبا لجموع الطلاب، إضافة إلى أن الطالب سيتعرف على رقم جلوسه، ومقر لجنة الامتحان التى يؤديها فيها الاختبار النهائي، مؤكدا أن عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2021، وصل إلى 649 ألف و387 طالب وطالبة، منهم 292 ألف و852 طالب وطالبة فى الشعبة العلمى علوم و100169 فى شعبة علمى رياضيات و256366 فى الشعبة الأدبية.

تعرف على موعد إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2021: 649 ألف و378 سيؤدون الامتحانات

وأضاف حجازي، أن موعد إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2021، سيكون إلكترونيا وسيتم توزيعه في المدرسة، مؤكداً أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، وصل إلى 2189، منهم 1794 لجنة إلكترونية و395 لجنة ورقية، لافتا إلى أنه سيتم التنبيه على جميع الطلاب والقائمين على الامتحانات بضرورة الإلتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها طوال ساعات الامتحان، للحد من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا.