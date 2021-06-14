فتح مراكز الشباب لاستقبال راغبي تلقي لقاح كورونا بكفر الشيخ

استقبلت مراكز الشباب بقرى محافظة كفر الشيخ أعداداً كبيرة من المواطنين المسجلين من راغبي تلقي لقاح فيروس كورونا، للتخفيف على المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من مشقة الانتقال لمراكز تقديم اللقاح، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأشرف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.

وأكد محافظ كفر الشيخ على اهتمام الدولة بالمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم، في ظل جائحة كورونا من خلال توفير اللقاح المضاد للفيروس، حرصاً على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا، مناشداً المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامة والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد، والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان من هنـــــــــــــــا للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وأعرب المحافظ عن تقديره للفرق الطبية، نظراً لمجهوداتها الكبيرة في مواجهة هذا الفيروس اللعين، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للاستمرار في استكمال هذه الجهود، مناشداً جموع المواطنين بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن 150 مركزاً للشباب، من بينها مراكز شباب شنو وبيلا، التابعة لإدارة شباب كفرالشيخ، وبالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية، ممثلة في وحدة الطب العلاجي، والمجلس القومي للمرأة بالمحافظة، يستقبلون المواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة في مواجهة انتشار الفيروس المستجد.

وأضاف وكيل وزارة الشباب أنه تابع استقبال المواطنين بمركز شباب شنو، لتلقي المواطنين لقاح كورونا، مشيراً إلى مراكز الشباب تقدم خدمات للمواطنين خلال تلك الأزمة، مؤكداً على التعاون مع الدكتورة أماني شاكر، مقرر المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ وعميد كلية التربية النوعية، والدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجي ومسؤولة غرفة أزمات كورونا بمديرية الشؤون الصحية، والدكتور محمد بركات، مساعد الطب العلاجى، والدكتور محمد قنديل، مساعد مدير إدارة المستشفيات، وهويدا بلتاجي، مدير مركز شباب شنو، لتوفير كل سبل الراحة للراغبين في تلقي لقاح كورونا.