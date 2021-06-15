الكنافة بالمانجو على الشواطئ.. «تقليعة الصيف» لجذب السائحين بالغردقة

تبحث فنادق الغردقة عن توفير جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة الداخلية تزامنا مع إجازة فصل الصيف، وتدخل الفنادق والمنتجعات السياحية في سباق دائم لابتكار المهرجانات والمسابقات الترفيهية، وتزامنا مع بدء موسم المانجو جاء مهرجان الكنافة بالمانجو بعدد من فنادق الغردقة في جو ترفيهي على أنغام الموسيقى والأغاني والذي لاقى قبول السائحين الأجانب والمصريين.

ونظمت مجموعة فنادق بالغردقة مهرجان الكنافة بالمانجو على شاطئ البحر على أنغام الموسيقى والأغاني الشعبية وسط فرحة واستمتاع رواد الفندق، وذلك كنوع من أنواع الترفيه وتنشيط السياحة الداخلية وذلك في ظل توقف المهرجانات ولتنشيط السياحة الداخلية بمدينة الغردقة، ولاقى المهرجان إعجاب الرواد والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معها في ظل سعادة وشعورهم بالاستمتاع على شاطئ البحر.

أوضح أحمد حساني الشيف العمومي بفندق سياحي بالغردقة، أن مهرجان الكنافة بالمانجو جاء فيه جميع أنواع الحلويات كانت من أنواع الكنافة وتم عملها بالمانجو، بالإضافة إلى العصائر الطازجة وجميعها كانت مانجو من أنواع مختلفة وتأتي هذه المهرجانات كنوع من الدعاية والتنشيط السياحي للسياحة الداخلية وتخلق الترفيه والاستمتاع للنزلاء.

وقال محمد السباعي، مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إن مثل هذه المهرجات تأتي كنوع من أنواع الترفيه في ظل توقف المهرجانات في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا والتي تلقى قبولا غير عادي لدى النزلاء، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 50% النسبة المقررة لاستقبال السياحة الداخلية ورفعت بعض الفنادق لافتة كامل العدد.