برلماني: منتدى الاستثمار في أفريقيا ناقش الاستفادة من التجربة المصرية

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المناقشات التي جرت خلال جلسات منتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا، نتج عنها العديد من التوصيات الهامة، موضحا أن هذا المنتدى تضمن الحديث عن عدة محاور.

وقال «شكري»، خلال مداخلة هاتفية، الإثنين، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن المحور الذي تطرقت له تلك النقاشات، تمثل في كيفية الاستفادة من التجربة المصرية الأخيرة، باستخدام الشركات المصرية صاحبة المخزون من الخبرات في دعم الدول الأفريقية في هذا الإطار.

وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن المحور الثاني الذي تضمنته نقاشات المنتدي، تمثل في مناقشة كيفية استفادة مصر من القارة الافريقية من خلال تعاونات تحقق مصالح مشتركة لمصر والدول التي تتعاون معها، موضحا أن القارة الأفريقية تمتلك المعادن والأراضي الزراعية والمياه، وموارد أخرى ترشيد استخدمها سيحقق تنمية كبيرة للقارة.

وأردف أنه يجب أن تشهد الفترة المقبلة تعاونات اقتصادية كبيرة بين غالبية الدول الافريقية، على غرار ما يحدث بين الدول الأوروبية، مصرحا بأن حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية يمثل 20% فقط من حجم التبادل التجاري بين دول قارة أوروبا.

وأوضح أن هذا بسبب اعتماد معظم دول القارة على تصدير الخامات الأولية للمنتجات، ومن ثم استيرادها بعد ذلك كمنتجات في صورتها النهائية لاستهلاكها.