وزير الرياضة يشهد ختام منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث «صور»

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رفقة كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ختام منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار، التي استضافت مصر فعالياتها في الفترة 8- 14 يونيو، على الملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي.

منافسات البطولة انتهت بفعاليات الزوجي المختلط

وانتهت منافسات البطولة، بفعاليات الزوجي المختلط، التي حقق ذهبيتها لزوجي المنتخب الكوري، والفضية لزوجي المنتخب البيلاروسي، والبرونزية لزوجي المنتخب الألماني.

وزير الرياضة وجه الشكر لكل القائمين علي تنظيم الحدث ونجاحه وظهوره بصورة مشرفة أمام العالم

وجه الدكتور أشرف صبحي، الشكر لكل القائمين على تنظيم الحدث، ونجاحه وظهوره بصورة مشرفة أمام العالم، مختصا بالشكر وزارة الصحة والاتحادات المعنية في تنظيم البطولات الدولية منذ بطولة العالم لليد، وحتى بطولة العالم للخماسي الحديث في ظل جائحة كورونا.

أبدى وزير الشباب والرياضة، سعادته مجددا لاستضافة البطولات الدولية، ومن بينها بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار، أكبر البطولات العالمية والمؤهلة مباشرة لأولمبياد طوكيو، وذلك بعد نجاح مصر في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد، وبطولة العالم للسلاح وكأس العالم للجمباز.

كما هنأ الوزير، اللاعب أحمد الجندي الحاصل على برونزية العالم للخماسي الحديث للكبار، والمتأهل لأوليمبياد طوكيو.

فيما أشاد رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث كلاوس شورمان، بقدرة مصر ونجاحها في استضافة أكبر الأحداث والبطولات العالمية، في ظل جائحة كورونا، وهو ما يعطي الأمل للحياة الرياضية حول العالم.

ووجه العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي، الشكر للدولة المصرية ووزير الشباب والرياضة، على دعم الاتحادات الرياضية في تنظيم البطولات، التي ساهمت في تغيير وضع مصر على خريطة البطولات العالمية.

وكان وزير الشباب والرياضة، حرص على حضور مباراة المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم، أمام نظيره الجنوب أفريقي، في ثان مباريات المنتخب الودية، استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأكد الوزير، التواجد لمؤازرة المنتخب الأولمبي قبيل مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020، المؤجلة من العام الماضي.