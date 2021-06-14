الرئيس الأمريكي في رسالة لشعبه: أرجوكم تلقوا تطعيم كورونا بأسرع وقت

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية حققت تقدما كبيرا في ملف جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، فمعظم الولايات عادت لطبيعتها، كما أن أمريكا الآن من الناحية الاقتصادية تقود العالم، فضلًا عن تراجع أعداد الإصابات والوفيات بصورة كبيرة، إلا أنه لا يزال هناك حالات تفقد أرواحها من الفيروس على مدى الـ7 أيام ماضية، بواقع 370 حالة وفاة يوميًا.

وأضاف «بايدن»، خلال مؤتمر صحفي بختام مشاركته باجتماعات الناتو، أن هذه الأعداد أقل بكثير عن الفترات السابقة، لكن هذه الوفيات لا تزال تُشكل مأساه، فنحن نقترب من 600 ألف شخص فقدوا حياتهم بسبب «كوفيد19»، مضيفًا: «قلبي وتعاطفي مع الذين خسروا أحبائهم، وأنا أعلم أن ذلك الحزن الذي يُخيم علي قلوبكم».

وناشد الرئيس الأمريكي، المواطنين الأمريكان بالتطعيم، قائلًا: «أرجوكم اذهبوا واحصلواعلى التطعيم وبأسرع وقت، لدينا الوقت من اللقاحات الكثيرة من الأماكن، لدينا عمل كبير ينتظرنا للقضاء على هذا الفيروس، وليس هذا الوقت لنرخي أيادينا، أرجوكم أرجوكم، خدوا اللقاح بسرعة، لقد عانينا كثيرا وهذا يكفي».