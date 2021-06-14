استشاري مناعة: توفير لقاحات للأطفال قريبا.. وتجارب لجرعتين مختلفتين

قال الدكتور أمجد الحداد، استشارى المناعة والحساسية، إن التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، تقلل وجود الأعراض الشديدة للمصابين بالفيروس، مؤكدا أن الدولة المصرية وفرت نوعين من اللقاح الصيني والأمريكي أسترازنيكا، وثبت فعاليتهما، مبينا أن اللقاح يحمي من الإصابة بنسبة كبيرة وكذلك الأعراض، مشددا على أن اللقاح لا يسبب الإصابة بكورونا، لأنه لا يحمل فيروس حي، لكنه يضم فيروس غير نشط تماما، كما في اللقاح الصيني أو شوكة بروتينية محملة على الفيروس، كما في اللقاح الأمريكي.

وأضاف «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن الجرعة الأولى من اللقاح، تكون أجسام مضادة لمدة 3 أسابيع، تؤدي الجرعة الثانية إلى تكوين أجسام مضادة لفترة طويلة، وتحمي من الإصابة بنسبة 70%، وتقلل الإصابة بالأعراض الشديدة بنسبة 90%.

وأكد استشارى المناعة والحساسية، أنه جرى اختيار الفئة أكثر من 18 عاما، بعد إجراء التجارب السريرية عليها، وعدم إجراء تجارب على الأطفال في بداية ظهور الجائحة، ولكن حاليا، تم إجراء تجارب سريرية على الأطفال، ويتنظر الجميع موافقة منظمة الصحة العالمية، على توفير اللقاحات للأطفال، مؤكدا أن كل الأبحاث أثبتت أن اللقاحات آمنة على الأطفال، ولا توجد أعراض جانبية ستظهر عليهم متابعا: «سيتم توفير اللقاح للأطفال في القريب العاجل».

وذكر استشارى المناعة والحساسية، أن التجارب تجرى حاليا لمعرفة مدى فعالية الحصول على جرعتين من لقاحين مختلفين، بشكل عام سواء كان صيني أو روسي أو أمريكي ولم يجري حتى الآن، إلى نتائج، مؤكدا أن المتاح حاليا فقط هو الحصول على جرعات من لقاح واحد.