«اقتراحات» النواب توافق على مشاركة القطاع الخاص في تطعيم كورونا بشروط

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح المقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن مشاركة القطاع الخاص في منظومة التطعيم بأمصال فيروس كورونا «كوفيد19» بشرط حصول مؤسسات القطاع الخاص على موافقة هيئة الدواء المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة.

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن فكرة الاقتراح تهدف لرفع العبء عن وزارة الصحة، فيما يتعلق بتلقي المواطنين لقاح كورونا، والعمل على إسراع عجلة حصول المواطنين على اللقاح، نظرا لأهمية ذلك في الحد من أزمة كورونا.

وأوضح أبو العلا، أن هناك دول عديدة وصلت لنسب متقدمة في حصول المواطنين على اللقاح، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص في ذلك الأمر، داعيا للموافقة على مقترحه لمساعدة الحكومة في سرعة حصول المواطنين على اللقاح، على أن يتم ذلك تحت اشراف الدولة وموافقة هيئة الدواء المصرية.

ووجه أبو العلا، الشكر للحكومة، على تقديم المصل مجانا للمواطنين، والذى يعد انجاز كبير حسب وصفه.

ومن جانبه، قال الدكتور علاء عيد، مساعد وزيرة الصحة، رئيس قطاع الطب الوقائي، إن الاقتراح صائب بالفعل ويأتِ في محله، موجها الشكر للنائب أيمن أبو العلا.

وأضاف عيد، بالفعل هناك خطوات تقوم بها الوزارة في هذا الاتجاه، حيث توجد إجراءات للتعاقد حاليا مع شركتين، بشأن تقديم اللقاح للمواطنين، وأن المجال مفتوح لأي شركة تتقدم للمشاركة، وفقا لمعايير وزارة الصحة.

وأعلن عيد، عن تلقى نحو 3 ملايين مواطن جرعة كاملة من لقاح كورونا، حتى الآن، مشيرا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي تعاقدت على اللقاح، كما كان لديها بعد نظر للدخول في مرحلة تصنيع اللقاح، لمواجهة أزمة زيادة الطلب عليه دوليا وضعف إنتاجه، حيث تم الاتفاق مع الجانب الصيني وإجراء تعاقدات أخرى وأيضا الاتفاق مع شركات خاصة بمصر للتصنيع.

وفي نهاية الاجتماع، وافقت اللجنة على المقترح المقدم من النائب أيمن أبو العلا، مع إحالته للحكومة للتنفيذ.

ووجه النائب أيمن أبو العلا، الشكر والتحية لوزارة الصحة، مشددا على أهمية توعية المواطنين بأهمية لقاح كورونا كأمر أساسي.