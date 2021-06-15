سائق «توك توك» يضرب زوجته حتى الموت بالجيزة (القصة الكاملة)

اعتاد على ضرب زوجته منذ عقد قرانهما مرورا بحفل الزفاف وحتى بعد إنجاب 8 أطفال، يستيقظ على ضربها وسبها ويعود في المساء ليمنحها جرعة قاسية من التوبيخ تنتهي بـ«علقة موت» حتى تحوَّلت لحقيقة شهد عليها الواقع، حين ظل يضرب زوجته حتى تلفظت أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة.

ضرب حتى الموت

تسبب ضرب الزوج الجاني في حدوث حالة إعياء شديدة لزوجته الضحية التي لم تستطع الدفاع عن نفسها ولم تقدر على الاستغاثة بأحد أفراد عائلتها الذين يعيشون في محافظة أخرى، حيث تزوجت في منطقة الطالبية، وتركت أسرتها في مدينة منوف بمحافظة المنوفية.

طبيب حديث التخرج

عاد الزوج الذي يعمل سائق «توكتوك» من الخارج ونشب خلاف بينه وبين زوجته كالمعتاد منذ سنوات، انتهى بضرب مبرح أودى بحياتها، واتصل هاتفيا بأشقائها في منوف يدعي أنها أصيبت بحالة إعياء شديدة فجأة أدت لوفاتها وقبل أن يأتي النهار ذهب إلى مستوصف طبي قريب منه، واستغل وجود طبيب حديث التخرج وطلب منه تصريحا بالدفن دون أن يلاحظ أحد أن الوفاة لم تكن طبيعية بل تعد شبه جنائية.

كشف الجريمة

حصل على تصريح الدفن وعاد لبيته وأحضر سيدة للقيام بمهمة الغسل والتي لاحظت آثار الضرب على جسد المجني عليها وتخلل الشك لها، وطلبت رؤية تصريح الدفن لكن لم تقتنع بالأمر، وحضر شقيقا المجني عليها اللذان بدأ الشك يتخلل لهما أيضا، خاصة أن زوج شقيقتهما أتم الغسل والدفن سريعا حتى لا تنكشف جريمته.

بلاغ بالواقعة

توجه الشقيقان إلى قسم شرطة الطالبية لتحرير محضر بالواقعة واتهام زوج شقيقتهما بالقتل، بعد تلقيهما اتصالا هاتفيا منه، وعند حضورهما من بلدتهما فوجئا أنه تم دفنها بشكل رسمي، الأمر الذي أثار ارتيابهما واتهما الزوج بأنه وراء موت شقيقتهما شبهة جنائية.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الجريمة، تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم إسلام السيد رئيس مباحث الطالبية.

وبعد إجراء التحريات تبين أن الزوجين لديهما 8 أطفال، ويوجد خلافات زوجية وأن الزوج معتاد التعدي عليها بالضرب وآخرها أول أمس.

اعترافات الزوج

وبعد مواجهة الزوج الجاني اعترف بالتعدي عليها بالضرب حتى شعورها بإعياء توفيت عقب ذلك فقام بالاستعانة بطبيب بمستوصف طبي حديث التخرج وقع عليها الكشف الطبي وحرر له تقرير طبي دون إصابات ثم تقرير مفتش صحة الذي حرر تصريح الدفن بناء على التقرير الطبي أمكن ضبط الطبيب حديث التخرج، وعرضه على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.