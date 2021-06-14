استشاري مناعة: «مفيش جلطات في مصر بسبب التطعيم.. مش عاوز الناس تقلق»

قال الدكتور أمجد الحداد، استشارى المناعة والحساسية، إن التجارب أثبتت أن فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تمتد لسنة، لذا من المرجح أن يصبح لقاحا سنويا يتم أخذه كل عام مثل لقاح الإنفلوانزا، لافتا إلى أنه لا يوجد رابط بين اللقاحات وفقدان الوعي بحسب الأبحاث العلمية.

وأضاف «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أنه على الشخص الذي حصل على اللقاح أن يكون أكثر تطبيقا للإجراءات الاحترازية، لأن جسمه يكون أجساما مضادة خلال الأسابيع الثلاثة عقب الجرعة الأولى، متابعا: «مش خدت اللقاح بكره هقلع الكمامة وناخد الأكل من الطبيعية، ومفيش داعي ناخد فيتامينات إلا لو اقتضت الحاجة بإشراف طبي».

وأكد استشارى المناعة والحساسية، أن تكوين الجلطات بسبب اللقاح أمر نادر جدا ويحدث بنسبة 1 في المليون، وهو تفاعل نادر حتى في الأشخاص غير المصابين مستطردا: «عاوز الناس تقلق وتعمل تحليل قبل اللقاح وبعد اللقاح ومفيش جلطات في مصر حتى الآن بسبب اللقاحات».

ولفت استشارى المناعة والحساسية، إلى أن الشخص المصاب بكورونا تقل لديه كرات الدم البيضاء ولكن اللقاح ليس له علاقة بكرات الدم البيضاء ولا يقللها، مبينا أنه بعد التعافي من الإصابة بـ 3 أشهر تعود صورة تحليل الدم إلى صورته الطبيعية.