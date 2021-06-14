تعرف على أبطال فيلم العارف.. شكل جديد لـ أحمد فهمي

تصدر فيلم العارف، محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، إذ ظل يبحث قطاع كبير من الجمهور، عن أبطال فيلم العارف، ويُعد الفنان أحمد فهمي، واحد من أبطال الفيلم، الذي يُغير جلده بشكلٍ كامل، إذ يبتعد عن الكوميديا التي اشتهر بها من خلال هذا الفيلم.

وعن أبطال فيلم العارف، فهم النجوم أحمد عز، وأحمد فهمي، ومحمود حميدة، ومصطفى خاطر، وكارمن بصيبص، وركين سعد، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء.

أحمد فهمي أحد أبطال فيلم العارف يكشف كواليس تجربته السينمائية الجديدة

وكان أحمد فهمي، أحد أبطال فيلم العارف، قد كشف كواليس تجربته مع فيلم العارف، في تصريحات لـ«الوطن»، قائلًا إنّ «أحمد عز بعدما عُرض عليا الدور، حتى لا يكون هناك ضغط من أي نوع، فأنا على المستوى الشخصي أحبه واحترمه، وعلاقتنا الشخصية جيدة، فكان الفيلم في البداية مع شركة إنتاج ثم تغيرت وذهب لشركة سينرجي، وكنت أحب العمل مع أحمد عز، والمخرج أحمد علاء، وبالفعل قرأت السيناريو، وبعد إمضائي للعقد تحدث معي أحمد عز، وقال لي (اغرف وشيلّ)».

وتابع أحمد فهمي، أحد أبطال فيلم العارف، قائلًا: «أنا أريد أن يكون كل من معي ناجح، وأن يكون زملائي في العمل على قدر عالٍ من النجاح حتى لو كان أكثر مني، فكان ردي عليه أنني أقدم فيلم معه، ووجودي بجواره إضافة كبيرة في فيلمه، فهو فيلم أحمد عز، وأنا استفيد بخبرة وجمهور عز فقط».

أحمد فهمي أحد أبطال فيلم العارف يثير الجدل على السوشيال ميديا

وكان اختراق صفحة هنا الزاهد وأحمد فهمي، قد أثار جدلاً واسعًا عبر موقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل، لا سيما أنّ عملية السرقة تمت في ساعة واحدة، وقالت مصادر مُقربة، لـ«الوطن»، بشأن اختراق صفحة هنا الزاهد وأحمد فهمى، إنّ ذلك الأمر ليس حقيقيًا، وإنما يأتي ضمن الحملة التسويقية لفيلم «العارف» للفنان أحمد عز.