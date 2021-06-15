أسعار تذاكر مسرحية «أبو العربي في ميشين إمبوسبيل»

يستعد الفنان هاني رمزي والفنانة داليا البحيري لتقديم مسرحية أبو العربي في ميشن إمبوسبيل أيام 1 يوليو و2 يوليو الموافق الخميس والجمعة، على مسرح جراند طيبة مول، في مدينة نصر.

قصة مسرحية أبو العربي في ميشين إمبوسيبل

وتدور أحداث مسرحية أبو العربي في ميشين امبوسيبل حول شخصية أبو العربي الشهيرة التي تقع في صدفة أنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة أعوام، ما يجعل فكري المحامي يستغل ذلك الشبه ويقنع أبو العربي بتنفيذ المهمة المستحيلة.

أبطال عمل مسرحية أبو العربي في ميشين امبوسيبل

أبطال مسرحية أبو العربي في ميشين امبوسيبل هم هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، حجاج عبد العظيم، محمد جمعة، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز، والمسرحية من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.

أسعار مسرحية أبو العربي في ميشين إمبوسيبل

وتتراوح أسعار مسرحية أبو العربي في ميشين إمبوسيبل بين 150 جنيهًا حتى 750 جنيهًا.

وقال هاني رمزي في حديث له في «الوطن»، إن المسرحية ليس لها علاقة بالفيلم، وأن المشترك فقط هو الشخصية البورسعيدية التي كانت موجودة بالفيلم، لكن التكوين مختلف تماما، كما قال الفنان محمد جمعة، في تصريحات سابقة لجريدة «الوطن»، إن العرض يصلح لمختلف المشاهدين بمختلف الأعمار، وأنه يتقمص شخصية المحامي الذي يجند أبو العربي في مهمة مستحيلة، وأكد أن الأحداث تحترم عقل المشاهد.

وقالت ليلى عز العرب إنها سعيدة بالمشاركة في المسرحية مع الفنان هاني رمزي: «شرف لي أن أشتغل مع فنان زي هاني رمزي»، موضحة أنه فنان مهذب وموهوب، مضيفة أنه يوجد توافق بينهما، مما يجعلها تشعر بالارتياح في العمل معه.

يذكر أن الفنان هاني رمزي عاد للمسرح بمسرحية أبو العربي في ميشن امبوسيبل بعد غياب نحو 18 عاما عن آخر عروضه المسرحية «كده أوكيه».