بالأسماء.. مصرع شاب وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بأسوان

لقي شاب مصرعه في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسوان، بالقرب من البوابة الحدودية لطريق «أبو الحسن الشاذلي»، مساء اليوم الاثنين، أسفر عن إصابة 5 أشخاص آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي.

بيان المستشفى الجامعي بأسماء ضحايا الحادث

وأصدر مستشفى أسوان الجامعي بياناً، قبل قليل، أكد فيه أن مستشفيات جامعة أسوان استقبلت مساء اليوم الاثنين، حالة وفاة و5 مصابين، نتيجة حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على أحد الطرق جنوب شرق أسوان.

وتضمن البيان أسماء 5 مصابين، وهم «كامل محمود النوبي»، 30 سنة، و«صابر أحمد سليمان»، 43 سنة، و«يوسف عبد الناصر إبراهيم»، 25 سنة، و«محمد علي الشاطر»، 35 سنة، و«إسماعيل عبد الناصر إبراهيم»، 35 سنة.

وتم نقل المتوفي إلى مشرحة أسوان العمومية، حيث جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة تحقيقاتها واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وشهدت محافظة أسوان، على مدار الـ48 ساعة الماضية، مصرع 5 أشخاص وإصابة نحو 28 آخرين، في عدة حوادث مرورية بمناطق مختلفة من المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.