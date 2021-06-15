رئيس التحرير

محمود مسلم

بالأسماء.. مصرع شاب وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بأسوان

كتب:

عبد الله مشالي
12:00 ص | الثلاثاء 15 يونيو 2021
جثة

جثة

لقي شاب مصرعه في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسوان، بالقرب من البوابة الحدودية لطريق «أبو الحسن الشاذلي»، مساء اليوم الاثنين، أسفر عن إصابة 5 أشخاص آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي.

بيان المستشفى الجامعي بأسماء ضحايا الحادث

وأصدر مستشفى أسوان الجامعي بياناً، قبل قليل، أكد فيه أن مستشفيات جامعة أسوان استقبلت مساء اليوم الاثنين، حالة وفاة و5 مصابين، نتيجة حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على أحد الطرق جنوب شرق أسوان.

وتضمن البيان أسماء 5 مصابين، وهم «كامل محمود النوبي»، 30 سنة، و«صابر أحمد سليمان»، 43 سنة، و«يوسف عبد الناصر إبراهيم»، 25 سنة، و«محمد علي الشاطر»، 35 سنة، و«إسماعيل عبد الناصر إبراهيم»، 35 سنة.

وتم نقل المتوفي إلى مشرحة أسوان العمومية، حيث جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة تحقيقاتها واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وشهدت محافظة أسوان، على مدار الـ48 ساعة الماضية، مصرع 5 أشخاص وإصابة نحو 28 آخرين، في عدة حوادث مرورية بمناطق مختلفة من المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

اقرأ المزيد:

رفع آثار حادث قطار «أسوان - السد العالي» وعودة الحركة لطبيعتها

ارتفاع ضحايا حادث صحراوي أسوان الغربي إلى 4 وفيات و11 مصاباً

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ زراعي أسوان

بالأسماء.. مصدر: 4 وفيات و24 مصابا في حادث «صحراوي أسوان»

إصابة 17 شخصا في حادث تصادم سيارتين على «صحراوي أسوان»

طوارئ في أسوان الجامعي لعلاج مصابي حادث أبوسمبل

مصرع 3 وإصابة 15 في حادث تصادم بطريق أسوان الزراعي

ارتفاع عدد المصابين في حادث أتوبيس أسوان إلى 46 شخصا

عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا حادث أسوان لـ4 قتلى و32 مصابا «صور»

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان