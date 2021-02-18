ارتفاع عدد المصابين في حادث أتوبيس أسوان إلى 46 شخصا

ارتفعت أعداد المصابين في حادث انقلاب أتوبيس سوداني إلى 46، وما يزال هناك 4 وفيات، نتيجة الاصطدام بسيارة أسمنت، ما أدى إلى انقلاب الأول بعد ذلك.

وكان طريق أبو سمبل الدولي، جنوب محافظة أسوان، شهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وتحديدا الكيلو 100، انقلاب أتوبيس سوداني، بعد اصطدامه بسيارة نقل مقطورة تحمل أسمنت، ما أدى إلى مصرع 4 أشخاص، وإصابة 46 آخرين من السودانيين.

وتلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان بقيادة الدكتور محمد الدخيلي، مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بطريق «أسوان - أبوسمبل» جنوب مصر، ووجود 4 وفيات، و46 مصابا، نقلوا إلى مستشفى أسوان الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

كان 7 أشخاص أصيبوا أمس، في حادث تصادم على الطريق الزراعي بمحافظة أسوان، بين سيارة ملاكي وأخرى أجرة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.