ارتفاع ضحايا حادث صحراوي أسوان الغربي إلى 4 وفيات و11 مصاباً

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص، على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة أسوان، والذي وقع في ساعة مبكر من صباح اليوم الاثنين، إلى 4 وفيات، تم نقل جثثهم إلى مشرحة أسوان العمومية، إضافة إلى 11 مصاباً، تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، كما تلقت غرفة عمليات إسعاف محافظة أسوان، بقيادة الدكتور محمد الدخيلي، بلاغاً بشأن الحادث الذي وقع على الطريق الصحراوي الغربي «أسوان - القاهرة»، عند منطقة الكيلو 2 بعد كمين غرب أسوان.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص في موقع الحادث، وإصابة 12 آخرين، توفى أحدهم في وقت لاحق، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي، بينما تم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة أسوان العمومية، وجرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

أسماء الوفيات في الحادث

وكشفت مصادر طبية لـ«الوطن» عن أسماء المتوفين الـ3 في الحادث، وهم: «عيد بكري أحمد يوسف»، 51 سنة، مقيم بقرية «الخطبة»، التابعة لمحافظة الأقصر، ويعمل معلم خبير رياضيات، وشقيقه «محمد بكري أحمد يوسف»، 59 سنة، مقيم بذات العنوان، ويعمل موظف بمديرية الشئون الصحية بأسوان، و«فرحة محسوب كامل»، 20 سنة، كما توفيت زوجة الأول، وتُدعى «امتثال محمد»، 52 سنة.

بيانات المصابين

واستقبل مستشفى أسوان الجامعي 11 مصاباً في الحادث، وهم: «هشام محسوب كامل»، 29 سنة، و«هناء بكري أحمد»، 50 سنة، و«فوزية علي عبد المحسن»، 48 سنة، و«طايع نصر الدين طايع»، 50 سنة، و«عفاف عابدين طايع»، 48 سنة، و«محمود أحمد حجاج»، 28 سنة، و«هاجر طايع نصرالدين»، 15 سنة، و«عاطف محمد حسين»، 42 سنة، و«وفاء نصرالدين طايع»، 38 سنة، و«ريتاج حسن عابدين»، 3 سنوات، و«محمود حسن أبو الوفا»، 14 سنة، ويتلقى المصابون العلاج داخل المستشفى.

التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة

تم تحرير محضر شرطي بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيق، حيث أمرت بانتداب لجنة فنية من رجال المرو لكتابة تقرير حول الواقعة، كما طلبت استكمال الإجراءات، لتسليم جثث المتوفين، التى أودعت بمشرحة أسوان العمومية، إلى ذويهم.