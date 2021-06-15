لجنة الصحة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد أول اجتماع لها بتشكيلها الجديد

عقدت لجنة الصحة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعها الأول لشهر يونيو بتشكيلها الجديد، حيث قام أمين سر اللجنة، رامي عبد الباقي، بالترحيب بالأعضاء الجدد وعرض خطة اللجنة، متضمنةً ما تم الانتهاء منه وأهداف اللجنة المستقبلية.

كما جرى تقسيم المهام الداخلية على أعضاء اللجنة، حسب تخصصات كوادر اللجنة، وتمت مناقشة الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية، خاصةً المتعلقة بالصحة، وما دار في لقاء اللجنة الأخير مع النقابة العامة للأطباء بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإضافة لبحث نتائج اللقاء وما توصل إليه الاجتماع.

حضر الاجتماع محمد غنيم، أمين سر مساعد اللجنة، والنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، والنائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ، محمد أبو النور، محمد عز الرجال، ومحمد عبدالجليل.

وعلى هامش الاجتماع، تم استضافة الصيدلي مرقص مدحت، المدرس المساعد بكلية الصيدلة بالجامعة المصرية الروسية والاستماع إلى مقترحه الخاص بتحسين أوضاع مرضى الجذام بمصر.

وفي نهاية الاجتماع، احتفل أعضاء اللجنة بمرور ثلاث سنوات على ميلاد كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبر جميع الأعضاء عن سعادتهم بانتمائهم للتنسيقية، كما وعدوا ببذل كافة الجهود في سبيل استمرار نجاح الكيان العظيم.